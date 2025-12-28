Россияне изменили даты оккупации Украины: эксперт рассказал, где будут тяжелые бои

Проваленные российскими оккупантами планы на лето-осень этого года смещаются на зиму-весну 2026 года.

Оккупанты продолжат давить на фронте, несмотря на усилия администрации президента США Дональда Трампа достичь мира.

Такое мнение высказал майор в отставке Алексей Гетьман в эфире марафона "Единые новости". Он прогнозирует, что враг сосредоточит наибольшие наступательные усилия в январе и в начале февраля 2026 года на Покровском направлении.

"Очевидно, это будет Покровское направление, это будут те же направления, где мы видим наибольшее количество боевых столкновений. Вряд ли что-то изменится", - считает Гетьман.

Он считает не очень приятной информацию, озвученную руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым о том, что оккупанты будут продолжать давить на фронте.

"Дело в том, что те планы, которые враг запланировал на следующий год - это четко переписанные боевые распоряжения, которые были на лето и осень этого года, который заканчивается... То есть, в 2025 году у них ничего не получилось, сделать то, что они планировали, и они переписали, просто поменяли даты, и те же планы у них уже на зиму 2026 года", - подчеркнул Гетьман.

При этом, он обратил внимание на аналитику американского Института изучения войны, что результат у российских захватчиков не достигнут в этом году, а сейчас количественно и качественно их армия не увеличилась, но планы такие же, которые были полгода и несколько месяцев назад.

"Это не значит, что нам будет просто. Это означает, что так же будут, скорее всего, тяжелые бои. У нас хватает проблем в наших Вооруженных силах - это и комплектование личным составом, оружие... Но главное в том, что россияне поменяли даты в планах", - добавил Гетьман.

В то же время, по мнению эксперта, благодаря чему россияне будут достигать определенных планов, пока не совсем понятно.

Как сообщал УНИАН, руководитель ГУР Буданов недавно отмечал, что в 2026 году оккупанты будут пытаться получить полный контроль над Донецкой и Запорожской областями. Также оккупанты планируют осуществлять максимальное продвижение в Днепропетровской области.

Тогда Буданов отмечал также, что в феврале может появиться окно для достижения мирного соглашения.

