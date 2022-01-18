Сообщения о заминировании школ поступили в 8:15.

Полиция проверяет информацию о заминировании столичного суда и почти 40 школ города.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Сообщения о заминировании школ поступили сегодня в 8:15.

"Есть сообщения, поступившие на колл-центр СБУ, о заминировании 39 школ в разных районах Киева. Сейчас идет еще проверка. К счастью, плохих новостей нет. Но проверка еще продолжается, потому что большое количество объектов. Выборочно проводится эвакуация, работают соответствующие профильные службы на местах", - сказал собеседник.

Также в полиции сообщили, что проводится проверка Окружного административного суда. "Там также продолжается проверка и всех работников, посетители эвакуированы, на месте работают специалисты", - уточнил собеседник.

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Массовые минирования в Украине

Как сообщал УНИАН, 11 января примерно в 12:00 правоохранители получили информацию о минировании всех школ города Киева.

12 января в полицию поступила анонимная информация о том, что школы города Черкассы заминированы.

В тот же день правоохранителям сообщили о заминировании всех школ во Львове.

Кроме того, в Киеве "заминировали" четыре станции метрополитена.