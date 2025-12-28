'Воскрешение' спустя 142 года: ученые до сих пор пытаются прорастить семена из 1879 года

В 1879 году ботаник Джеймс Бил начал эксперимент, который длится уже 142 года, став одним из самых продолжительных в истории науки.

142 года назад ботанику Джеймсу Билу пришла в голову уникальная идея, как узнать больше о семенах. Он хотел выяснить, как долго семена различных видов могут сохранять жизнеспособность в почве.

Возможно, это звучит не как самая захватывающая тема для исследования, но понимание долговечности семян на самом деле играет решающую роль в сельском хозяйстве, обеспечении продовольствием и сохранении биоразнообразия, пишет Upworthy.

В чем заключается суть этого эксперимента

В 1879 году ученый решил закопать в землю 20 бутылок, наполненных семенами. Бутылки оставили открытыми, чтобы почва и влага могли проникать к семенам, но расположили их под таким углом, чтобы они не заполнялись водой. Это позволяло поддерживать достаточный уровень влажности, чтобы семена теоретически могли выжить, но не прорастали раньше времени. В каждой бутылке содержалось по 50 семян 21 различного вида растений, смешанных с песком. То есть более 1000 семян в каждой емкости.

План Била состоял в том, чтобы выкапывать по одной бутылке каждые пять лет и проверять, можно ли все еще успешно посадить эти семена.

После того как ботаник сам вел эксперимент в течение нескольких лет, ему пришло время уходить на пенсию. В 1910 году работа была передана коллеге-профессору, и через несколько лет график был изменен: новую бутылку стали выкапывать каждые 10 лет вместо пяти. Вскоре этот интервал увеличили до 20 лет.

"Эксперимент с семенами" продолжается до сих пор

Последнюю бутылку планируется выкопать примерно в 2100 году. Проект передавался из рук в руки множество раз, и сейчас, спустя 142 года, он является одним из самых длительных активных экспериментов всех времен.

В настоящее время этот эксперимент находится в надежных руках команды ученых из Университета штата Мичиган. В последний раз исследовательская группа выкапывала очередную бутылку в 2021 году – с задержкой на год из-за пандемии COVID-19. Ученые отправились на место глубокой ночью, чтобы не подвергать выкопанные семена воздействию солнечного света, который мог бы нарушить чистоту эксперимента.

Что происходит с выкопанными семенами

Как только семена собраны, их высаживают в свежую почву и наблюдают, прорастут ли они. Неудивительно, что самыми жизнестойкими обычно оказываются семена сорняков. Другие виды более хрупкие.

Если семена не прорастают, ученые не сдаются. В конце концов, им нужно чем-то заниматься следующие 20 лет. Они пробуют различные новаторские методы, пытаясь оживить семена и вернуть их к жизни: имитируют зиму с помощью шоковой заморозки, моделируют воздействие дыма от пожара и применяют другие экспериментальные способы обработки.

Если семена невозможно оживить, их тщательно изучают. Ученым необходимо знать, какие факторы способствуют тому, что семена лучше переносят длительные периоды покоя в почве.

В конце концов, как пишут представители Ботанического сада Била: "Возможно, мы еще увидим, что непроросшие семена, оставшиеся после этого последнего эксперимента, на самом деле жизнеспособны, просто они не попали в нужные условия".

Почему этот уникальный эксперимент важен даже спустя почти 150 лет

Понимание молекулярной основы долголетия семян дает новые важные генетические ориентиры для создания сельскохозяйственных культур с повышенной устойчивостью к изменению климата.

Другими словами, наше продовольственное снабжение в будущем может зависеть от нашей способности биоинженерии семян и культур, способных выживать при повышении температуры и изменении погодных условий.

Результаты исследования Била также критически важны для поддержания здоровых семенных банков (семенохранилищ), которые защищают нас от катастрофических неурожаев и глобальных продовольственных кризисов. Знание того, какие факторы делают семя более устойчивым, как продлить его жизнь и как "вернуть его к жизни", может стать вопросом жизни и смерти.

Какая захватывающая работа и невероятная честь – быть частью команды, которой предстоит откопать следующую бутылку примерно в 2040 году. В земле осталось всего несколько бутылок, что делает эту коллекцию, скорее всего, уникальной научной возможностью, выпадающей раз в жизни.

