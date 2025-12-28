Часть Киева перешла к графикам отключений: энергетики рассказали о ситуации на Левом берегу

Правый берег Киева снова вернулся к графикам выключения электроэнергии, но проблема никуда не исчезла.

Ситуация на Левом берегу Киева продолжает оставаться более сложной, чем на правом, где энергетикам удалось перейти от экстренных отключений к графикам.

"Из-за перегрузки поврежденных сетей здесь продолжают применяться экстренные отключения. Правый берег Киева вернулся к графикам отключений", - говорится в публикации ДТЭК в Telegram.

Согласно графикам, киевляне будут без света минимум 4 часа (подгруппа 4.2), максимум - 11 часов (подгруппа 2.1).

Ранее УНИАН сообщал, когда ситуация со светом в Киеве стабилизируется.

Враг бил по Киевской ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкой ТЭЦ и Трипольской ТЭЦ. Чтобы исправить сиитуацию, понадобится ориентировочно двое-трое суток, заявил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.

Кроме того, мы также рассказывали, что массированные российские ракетные удары по энергетике Украины будут продолжаться в ближайшей перспективе. Российская промышленность, по словам главы ГУР, вышла на пик своего могущества. Оккупанты полностью выполняют, а очень часто и перевыполняют планы по выпуску ракет и дронов.

