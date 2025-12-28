Поведение похоже на волчье: в Одесской области зафиксировали неожиданного ночного зверя (видео)

Эти животные образуют пары надолго, а самец помогает в уходе за щенками.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в фотоловушку попал шакал - у зверей начинается важный период - гон. Соответствующее видео обнародовал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев. По его словам, это шакал обыкновенный, Canis aureus, который появился в нацпарке "Тузловские лиманы" более четверти века назад и стал частью наземной фауны заповедника.

"Сейчас, в зимний период, у шакалов начинается важный период жизни - гон. Это период, когда они активно воют, и их репродуктивное поведение похоже на волчье", - рассказал ученый в Facebook.

По его словам, шакалы являются социальными животными. Они образуют пары надолго, а самец помогает в уходе за щенками.

Что известно об этом шакале

Шакал обыкновенный (золотистый) - вид семейства псовых, отряда хищных. Активно расселяется по крайней мере в последние 20 лет на север. Сейчас известен на большей части стран Восточной Европы. Он всеяден, потребляет от плодов и насекомых до малых копытных. Длина головы и тела может превышать метр, высота в плечах - до 50 см, вес - до 15 кг.

Шакал - ночной зверь, в частности, в районах проживания людей, но может быть частично дневным в других местах. Является падальщиком, но известен как хороший охотник.

Больше новостей о "Тузловских лиманах"

Ранее УНИАН сообщал, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", что в Одесской области, зафиксировали выдру. По словам исследователей, из-за запрета охоты во время войны выдра стала чаще встречаться в заповеднике.

Выдра - ночной охотник, охотится в нацпарке исключительно на рыбу. Это редкий вид животных, ведущий сумеречно-ночной образ жизни. Интересно, что от потери тепла выдру защищает от 80 до 100 млн волос, то есть от 60 тыс. до 80 тыс. волос на кв. сантиметр.

Кроме того, мы также рассказывали, что там несвоевременно расцвел очень красивый, но ядовитый цветок. Обычное время цветения - май-июнь.

