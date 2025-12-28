Китай ждет провала инициативы Трампа по войне РФ против Украины, - аналитик

Вполне вероятно, что Трамп и Си Цзиньпин определят новые рамки диалога о мире в Украине, с совершенно другими условиями, считает Тышкевич.

Появляется все больше свидетельств склонности Китая не поддерживать Украину как жертву захватнической грубой войны, которую Россия не желает прекращать. Украина уже вводила санкции против китайских компаний, в том числе из-за поставок компонентов для ударных дронов типа "Шахед", которыми Россия каждую ночь терроризирует мирные украинские города. Западные лидеры и президент Украины Владимир Зеленский отмечали, что Китай имеет влияние на Россию, но не желает его использовать, и в частности, из-за экономического и политического противостояния официального Пекина с Вашингтоном на глобальной арене. Мол, Китаю выгодна такая страна-антагонист как Россия в противостоянии с США.

Кроме того, президент Украины заявлял, что Китаю невыгодна победа Украины в войне. Во время полномасштабного вторжения у Зеленского нет постоянного диалога с лидером КНР Си Цзиньпином, хотя во время их разговора в апреле 2023 года китайский лидер обещал, что Китай не будет продавать России оружие.

По состоянию на сейчас можно все чаще услышать обвинения в сторону Китая о его вовлеченности в оказании помощи России. Подробно о том, не является ли это свидетельством того, что в отношениях Украины и Китая наблюдается кризис, который углубляется, и что происходит на самом деле, в разговоре с УНИАН рассказал политический аналитик Игар Тышкевич.

Видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что некоторые субъекты из Китая предоставляют данные со своих спутников России, которая использует их для нанесения ударов по объектам энергетики Украины. Не свидетельствует ли это о разворачивании дипломатического конфликта между Украиной и Китаем? И насколько правильным может быть предположение, что такая активность нашего государства по публичному озвучиванию о роли Китая в войне России против Украины проявляется не самостоятельно, а с подачи или разрешения США, чтобы ударить по Китаю, получив взамен проявление большей гибкости со стороны американцев относительно своих "красных линий" в момент согласования условий мира с РФ?

Ранее президент Украины анонсировал санкции против некоторых граждан Китая. Это произошло вообще не в отношении Китая как государства, и это нельзя назвать всеобъемлющим.

С точки зрения самого Китая, то политика КНР достаточно гибкая. КНР очень редко реагирует, если санкционное давление не касается ключевых отраслей или ключевых компаний Китая. Здесь возникают вопросы о размерах этих компаний и тому подобное.

Кроме того, есть еще вопрос торговли России с Китаем. В 2025-м году торговля несколько ниже, чем в 2024-м, но это политика Китая по привязке российской экономики к своей.

При этом Китай продает желающим технологические изделия - оборудование для промышленности и гражданской составляющей. Но Китай очень осторожно относится к передаче технологий двойного назначения или военных технологий.

А убедиться в этом очень легко, потому что Главное управление разведки Минобороны Украины ведет сайт War & Sanctions (Война и санкции), где сказано о комплектующих российского вооружения, которое используется, и в том числе о станках, которые имеет российский ВПК, на которых производится это вооружение. На сайте есть выборка по странам и время поставки, допустим, начиная с 2022 года. Я думаю, если сравнить количество китайских, немецких или американских комплектующих и станков, то вы будете очень удивлены. По некоторым категориям разница во много раз. В частности, если брать оборудование для военно-промышленного комплекса России, начиная с 24 февраля 2022 года по настоящее время, от Китая указано 17 единиц оборудования, от Германии - 80, от Южной Кореи - 19, а от США - 11. А если мы говорим о компонентах оружия, от КНР достаточно много - 357 (включая кабельную продукцию и т.д.), а от США - 3 677. Это подтверждение того, что Россия активно использует системы так называемого параллельного импорта. Это не означает, что страна напрямую поставляет. Это, чаще всего, осуществляется через "фирмы-прокладки". И такие же фирмы-прокладки регистрируются и в США, и в Сингапуре, и в Швейцарии, и в Германии, и в Китае. Если применены санкции к такой фирме-прокладке, то на это китайскому правительству будет безразлично.

Если мы говорим о спутниковых снимках, то это также очень интересная вещь, потому что коммерческие компании активно торгуют спутниковыми снимками для третьих сторон. Давайте вспомним украинские инициативы по покупке спутниковых снимков. Мы же покупаем не у владельцев спутников. Мы покупаем у определенных компаний, потому что владельцы считают, что они не могут продать их стране, которая воюет. Соответственно, если в Китае есть какая-то компания, которая выкупает эти снимки у владельца и перепродает, и если в отношении этой компании будут санкции - это также не является проблемой.

Относительно политических коммуникаций. Если идет это именно обвинение конкретной стране, тогда страна, безусловно, будет реагировать.

Может ли это быть влияние Соединенных Штатов Америки? Теоретически, что да. Но и может не быть. Я бы не утверждал. Вопрос также может заключаться в желании украинской стороны, по состоянию на сегодня, подыграть Соединенным Штатам, или что-то еще.

С другой стороны - есть у Китая интерес на определенном этапе войти в переговорный процесс, но не в том формате, когда этот переговорный процесс модерируется исключительно Соединенными Штатами Америки. Фактически, Китай ожидает, когда нынешняя инициатива Трампа провалится, и тогда вопрос российско-украинской войны будет обсуждаться уже на встрече Трампа и Си Цзиньпина. И вполне вероятно, что эти два лидера определят новые рамки диалога о мире в Украине, с совершенно другими условиями. И здесь также показательно, что впервые за достаточно большой промежуток времени состоялся визит заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы в Китай и встреча с профильными специалистами, встреча достаточно высокого уровня, во время которой обсуждались вопросы российско-украинской войны.

Поэтому, в данном случае, я бы не говорил, что мы стоим на пороге дипломатической войны между странами, нет. Но у Украины есть одна проблема и одна беда. У нас нет так называемой политики по странам. У нас нет отдельной стратегии по Польше, отдельной стратегии по Германии, и тем более, у нас нет отдельной стратегии по Китаю. Но поскольку Китай, в отличие от Польши и Германии, - это одна из двух будущих супердержав, я считаю, что это несколько нерационально - не иметь долгосрочной стратегии в отношении такой страны.

По вашему мнению, чего добивается Украина путем перевода в публичную плоскость фактов об участии отдельных китайских субъектов в оказании помощи России? Какую цель преследует официальный Киев такими заявлениями?

Почему эти заявления озвучиваются? Я только что сказал. А какая цель? Я извиняюсь, я не Владимир Зеленский, я не знаю, что он думает.

Какую следует ожидать реакцию от Китая на такие заявления?

Я об этом уже говорил. Если это санкции против относительно небольших компаний - Китаю на это безразлично.

А существуют ли какие-то угрозы, чтобы из Китая каким-то образом прекратились поставки комплектующих для дронов в Украину? Есть ли риски?

И Россия, и Украина покупают комплектующие для дронов через фирмы-прокладки. И одна сторона, и вторая. Это означает, что есть какая-то компания, а в случае с Российской Федерацией, эта компания часто зарегистрирована гражданами РФ, а в случае с Украиной - часто зарегистрирована гражданами Украины. Но эта компания в третьей юрисдикции. Или в самом Китае, или на территории, допустим, страны Евросоюза, а в случае с Россией - в Казахстане или еще где-то. Через такие компании и происходит импорт. В данном случае, если посмотреть на комплектующие для дронов, то и российские дроны, и украинские дроны - это оружие, но они собраны из гражданских компонентов.

И Украина, и Россия ограничены в возможности покупать в Китае более современную оптику, которая используется именно в военной отрасли. Потому что и они, и мы используем в основном гражданскую оптику. И мы, и они ограничены в использовании современных процессоров, которые используются в китайских дронах, потому что Китай не продает их в целом, и очень тщательно следит, куда они попадают. Соответственно, и Украина, и Россия на сегодня собирают дроны не в самой дешевой, но и не в самой дорогой комплектации гражданского назначения. Поэтому я не думаю, что Китай будет прибегать к каким-то ограничительным действиям, потому что кроме Украины и России, которые на сегодня являются крупнейшими покупателями, это еще и вопрос целой отрасли, которая стремительно развивается, и эта отрасль касается сельскохозяйственных дронов.

Китай может теоретически запретить продажу таких комплектаций на рынки третьих стран. Но, в таком случае, Китай теряет свое присутствие и свое доминирование на целом сегменте мирового рынка.

Вы упомянули, что у Украины отсутствует конкретная стратегия в отношении Китая. В то же время, как известно, в Китае в этом году начал выполнять свои обязанности новый посол Украины Александр Нечитайло. Как вы думаете, какая основная задача его работы в Пекине?

Создать нормальные механизмы коммуникации, нормальные механизмы обсуждения будущих взаимодействий. Потому что если страны нормально не разговаривали друг с другом несколько лет, то перед тем, как начинать какое-то сотрудничество или говорить о долгосрочных планах, сначала надо начать разговаривать. Поэтому, задача номер один - это восстановление диалога. И то, что там был Кислица, это, на мой взгляд, именно свидетельство того, что такой диалог может восстановиться.

справка Игар Тышкевич политический аналитик Игар Тышкевич - политический аналитик, эксперт по вопросам изучения России. Соучредитель аналитической сети Research Solutions. Работал в Украинском институте будущего. Учился в Белорусском государственном университете. Живет в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: