Правоохранители проводят проверку.

В Киеве к правоохранителям поступило сообщение о якобы заминировании всех школ.

Об этом в комментарии УНИАН сообщили в Отделе коммуникации Национальной полиции в городе Киеве.

На вопрос о проверке школ Киева из-за сообщения о якобы их заминировании правоохранители сообщили:

"Есть такая информация, в полицию поступила. Мы проверяем школы".

В полиции уточнили, что речь идет обо всех школах города.

Сообщение о якобы заминировании поступило около 08:00 в колл-центр Службы безопасности Украины.

Массовые "минирования" в Украине

Как сообщал УНИАН, 11 января примерно в 12:00 правоохранители уже получали информацию о якобы заминировании всех школ города Киева. Тогда за сутки им удалось проверить 350 учебных заведений столицы.

Читайте такжеВ Днепре появилась информация о взрывчатке в школах, но детей оставили на уроках12 января в полицию поступила анонимная информация о том, что школы города Черкассы заминированы. В тот же день правоохранителям сообщили о заминировании всех школ во Львове. Кроме того, в Киеве "заминировали" четыре станции метрополитена.

18 января в Киеве "минировали" почти 40 школ и два суда.

20 января неизвестные "заминировали" Офис президента. В тот же день в Ривне одновременно "заминировали" все школы города.

В Черкассах и Николаеве местные власти уже приняли решение перевести учеников некоторых школ на дистанционное обучение из-за постоянных угроз "минирования" учебных заведений.

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