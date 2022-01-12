За новогодние праздники в полицию поступило более 130 сообщений о минировании, а девять "минеров" задержаны.

За последние сутки в Киеве было проверено 350 "заминированных" школ.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в эфире телеканала "Рада".

"За последние сутки, например, в Киеве мы проверили 350 школ, которые были тоже "заминированы" через электронную почту или по вызову 102", - отметил он.

По его словам, среди "минеров" подростков менее 10%.

Как сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, он также рассказал, что за новогодние праздники в полицию поступило более 130 сообщений о минировании, сейчас девять "минеров" задержаны.

"Злоумышленники задержаны в девяти областях государства, в частности в крупных городах - Киеве, Днепре, Одессе. Нарушители имели разные мотивы совершения преступления. Некоторые лица находились в состоянии алкогольного опьянения. В то же время часть сообщений мы получили с временно неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей", - сообщил Клименко.

Он подчеркнул, что анализируется ситуация, почему в последнее время произошел всплеск "минирований".

"У кого-то есть желание, возможно, внести какой-то разлад в работу органов власти, какую-то посеять панику", - отметил глава Нацполиции. По его словам, некоторые люди специально покупают телефонные карточки, чтобы "минировать", а потом их выбрасывают.

"Есть люди, которые имеют проблемы с психическим здоровьем, которые начинают звонить после просмотра каких-то фильмов. Есть люди, которые навеселе это делали на новогодние праздники", - рассказал Клименко.

Немало звонков происходят с оккупированных территорий. "Трудно установить кто за этими людьми стоит", - добавил глава Нацполиции.

Читайте также"Я ненавижу этот мир": в Одессе террорист-аноним "заминировал" все ТЦ (фото)Клименко подчеркнул, что речь идет о "дестабилизации ситуации в Украине", и при этом отметил, что часто такие звонки поступают из мест лишения свободы.

Согласно статье 259 Уголовного кодекса Украины, за такие преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет, а если речь идет о тяжких последствиях, то наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Массовые минирования в Украине

Как сообщал УНИАН, 11 января примерно в 12:00 правоохранители получили информацию о минировании всех школ города Киева.

12 января в полицию поступила анонимная информация о том, что школы города Черкассы заминированы.

В тот же день правоохранителям сообщили о заминировании всех школ во Львове.

Кроме того, в Киеве "заминировали" четыре станции метрополитена.

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