Здание осмотреть взрывотехники.

В четверг, 20 января, неизвестные сообщили о "минировании" здания Офиса президента. Полиция Киева среагировала мгновенно. Здание на улице Банковой осмотрели взрывотехники.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Информация о "заминировании" здания ОП поступила анонимно в Службу безопасности Украины. В свою очередь СБУ сообщила об этом полицейских.

Правоохранители обследовали территорию и не обнаружили взрывоопасных предметов. В Офисе президента отметили, что сейчас работают в обычном режиме.

Волна "минирований" в Украине

Как сообщал УНИАН, в течение последних нескольких дней в Украине зафиксировали волну "минирований". В частности, 18 января полиция проверяла информацию о заминировании столичного суда и почти 40 школ города.

Читайте такжеВ Одессе "заминировали" памятникРанее, 11 января примерно в 12:00, правоохранители получили информацию о минировании всех школ города Киева.

12 января в полицию поступила анонимная информация о том, что школы города Черкассы заминированы.

В тот же день правоохранителям сообщили о заминировании всех школ во Львове.

Кроме того, в Киеве "заминировали" четыре станции метрополитена.

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