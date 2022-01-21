Учеников всех школ Львова эвакуируют из-за сообщения о заминировании.
"Сегодня, 21 января, снова поступило сообщение о заминировании всех школ Львова", - отметили в пресс-службе Львовского городского совета.
По словам руководителя управления образования горсовета Леси Васюты, учебные заведения действуют в соответствии с протоколом, эвакуируют учеников и оповещают родителей.
"Мы действуем по протоколу. Классные руководители информируют родителей, детей эвакуируем на улицу, родители приходят и забирают их домой. Помещения - на этажах, внутри и снаружи - соответствующие службы обследуют на наличие неизвестных предметов и взрывоопасных материалов", - рассказала чиновница.
Как ранее сообщал УНИАН, сегодня в полицию поступило сообщение о возможном заминировании всех школ в Киеве.
Массовые "минирования" в Украине
11 января правоохранители получили информацию о минировании всех школ города Киева. Тогда за сутки им удалось проверить 350 учебных заведений столицы.
Читайте такжеВ Днепре появилась информация о взрывчатке в школах, но детей оставили на уроках12 января в полицию поступила анонимная информация о том, что школы города Черкассы заминированы. В тот же день правоохранителям сообщили о заминировании всех школ во Львове. Кроме того, в Киеве "заминировали" четыре станции метрополитена.
18 января в Киеве "минировали" почти 40 школ и два суда.
20 января неизвестные "заминировали" Офис президента. В тот же день в Ривне одновременно "заминировали" все школы города.
В Черкассах и Николаеве местные власти уже приняли решение перевести учеников некоторых школ на дистанционное обучение из-за постоянных угроз "минирования" учебных заведений.