Детей выводят из помещений на улицу, затем родители забирают их домой.

Учеников всех школ Львова эвакуируют из-за сообщения о заминировании.

"Сегодня, 21 января, снова поступило сообщение о заминировании всех школ Львова", - отметили в пресс-службе Львовского городского совета.

По словам руководителя управления образования горсовета Леси Васюты, учебные заведения действуют в соответствии с протоколом, эвакуируют учеников и оповещают родителей.

"Мы действуем по протоколу. Классные руководители информируют родителей, детей эвакуируем на улицу, родители приходят и забирают их домой. Помещения - на этажах, внутри и снаружи - соответствующие службы обследуют на наличие неизвестных предметов и взрывоопасных материалов", - рассказала чиновница.

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня в полицию поступило сообщение о возможном заминировании всех школ в Киеве.

Массовые "минирования" в Украине

11 января правоохранители получили информацию о минировании всех школ города Киева. Тогда за сутки им удалось проверить 350 учебных заведений столицы.

Читайте такжеВ Днепре появилась информация о взрывчатке в школах, но детей оставили на уроках12 января в полицию поступила анонимная информация о том, что школы города Черкассы заминированы. В тот же день правоохранителям сообщили о заминировании всех школ во Львове. Кроме того, в Киеве "заминировали" четыре станции метрополитена.

18 января в Киеве "минировали" почти 40 школ и два суда.

20 января неизвестные "заминировали" Офис президента. В тот же день в Ривне одновременно "заминировали" все школы города.

В Черкассах и Николаеве местные власти уже приняли решение перевести учеников некоторых школ на дистанционное обучение из-за постоянных угроз "минирования" учебных заведений.

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