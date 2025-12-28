Лавров заявил, что европейские миротворцы в Украине "станут законной целью России".

В России снова обвинили Украину в якобы "неготовности к мирным переговорам". Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью ТАСС.

"Власти России не видят готовности Киева к конструктивным переговорам об урегулировании российско-украинского конфликта", - заявил он.

Он также добавил, что Вооруженные силы Украины "не оставляют попыток изменить ситуацию на фронте, где стратегической инициативой прочно завладела российская армия".

Видео дня

Он также заявил, что европейские миротворцы в Украине "станут законной целью России".

При этом Лавров обвинил европейские страны в том, что они "готовятся к войне с Россией и не скрывают этого".

По его словам, после прихода к власти Дональда Трампа появилась надежда на мир, "но Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру".

При этом глава российского МИД пригрозил Европе "сокрушительным" ответом на возможное нападение. В то же время он заявил, что Россия якобы не планирует ни на кого нападать.

"Для непонятливых политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно".

РФ поддержит Китай

Также Лавров заявил, что Россия в случае возможного обострения обстановки в Тайваньском проливе поддержит Китай.

"Что касается возможного обострения обстановки в Тайваньском проливе, то порядок действий в подобных ситуациях прописан в основополагающем для двусторонних отношений Договоре с КНР о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года. Один из базовых принципов, заложенных в этот документ, - взаимная поддержка в вопросах защиты государственного единства и территориальной целостности", - отметил он.

Переговоры по мирному плану

Президент Украины Владимир Зеленский планирует на встрече с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье во Флориде урегулировать оставшиеся проблемные вопросы по проекту соглашения о прекращении полномасштабной войны с Россией.

В то же время, отмечает WSJ, пока неясно, примет ли Россия соглашение в том виде, в котором оно было достигнуто между Киевом и Вашингтоном. Так, российский диктатор Владимир Путин заявил, что с учетом ситуации на фронте мирные переговоры России в общем-то не нужны.

Вас также могут заинтересовать новости: