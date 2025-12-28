Лавров обвинил Украину в неготовности к переговорам и пригрозил Европе

В России снова обвинили Украину в якобы "неготовности к мирным переговорам". Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью ТАСС.
"Власти России не видят готовности Киева к конструктивным переговорам об урегулировании российско-украинского конфликта", - заявил он.
Он также добавил, что Вооруженные силы Украины "не оставляют попыток изменить ситуацию на фронте, где стратегической инициативой прочно завладела российская армия".
Он также заявил, что европейские миротворцы в Украине "станут законной целью России".
При этом Лавров обвинил европейские страны в том, что они "готовятся к войне с Россией и не скрывают этого".
По его словам, после прихода к власти Дональда Трампа появилась надежда на мир, "но Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру".
При этом глава российского МИД пригрозил Европе "сокрушительным" ответом на возможное нападение. В то же время он заявил, что Россия якобы не планирует ни на кого нападать.
"Для непонятливых политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно".
РФ поддержит Китай
Также Лавров заявил, что Россия в случае возможного обострения обстановки в Тайваньском проливе поддержит Китай.
"Что касается возможного обострения обстановки в Тайваньском проливе, то порядок действий в подобных ситуациях прописан в основополагающем для двусторонних отношений Договоре с КНР о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года. Один из базовых принципов, заложенных в этот документ, - взаимная поддержка в вопросах защиты государственного единства и территориальной целостности", - отметил он.
Переговоры по мирному плану
Президент Украины Владимир Зеленский планирует на встрече с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье во Флориде урегулировать оставшиеся проблемные вопросы по проекту соглашения о прекращении полномасштабной войны с Россией.
В то же время, отмечает WSJ, пока неясно, примет ли Россия соглашение в том виде, в котором оно было достигнуто между Киевом и Вашингтоном. Так, российский диктатор Владимир Путин заявил, что с учетом ситуации на фронте мирные переговоры России в общем-то не нужны.