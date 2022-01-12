Закрыт также пересадочный узел на "Театральной".

В Киеве "заминировали" четыре станции метрополитена.

Об этом говорится в сообщениях в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

"Станция "Театральная" и пересадочный узел закрыты для входа и выхода пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в заметке.

Кроме того, сообщается, что из-за анонимного звонка о минировании станция "Вокзальная" также закрыта для входа и выхода пассажиров.

Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки.

Читайте такжеВ Польше из-за поломки застряла украинская "Мрия": "Антонов" выслал самолет на помощьРанее сегодня КГГА в своем Telegram-канале сообщила, что в Киеве на станции метрополитена "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта", а также пересадку между ними закрыты на вход и выход из-за сообщения о якобы минировании.

ОБНОВЛЕНО. "Площадь "Льва Толстого" и "Дворец спорта" с пересадкой проверили, взрывоопасных предметов не обнаружили. Станции открыли для пассажиров.

Также после сообщения о якобы заминировании проверяется столичный аэропорт "Жуляны", рассказали УНИАН в отделе коммуникации Национальной полиции в Киеве.

Правоохранители отметили, что сообщение о якобы заминировании поступило около 13:00 в Службу безопасности Украины.

"Проверка еще не завершена", - отметили в пресс-службе и добавили, что пока не известно, сколько именно людей было эвакуировано.

По обновленной информации, эвакуировали 156 пассажиров и персонал.

Из-за "заминирования" проверяется аэропорт "Борисполь" и несколько ТРЦ в Киеве.

"У нас есть анонимное сообщение о заминировании, которое поступило по электронному адресу колл-центра СБУ. В нем говорится о заминировании четырех станций Киевского метрополитена, торговых центров, а также аэропортов "Жуляны", "Борисполь", - отметила спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис .

В последние несколько суток в Украине наблюдается активизация поступлений анонимных звонков о "минировании" объектов гражданской инфраструктуры.

11 января неизвестный сообщил о минировании всех школ Киева. На следующий день такой же звонок получила полиция Черкасс – детей временно перевели на дистанционную учебу.

Сегодня стало известно о "минировании" школ Львова, прошла эвакуация школьников.