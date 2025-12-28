Без давления на Россию мирное соглашение не будет таким, как хотела бы Украина, - Подоляк

Давление на Россию должно продолжаться, поскольку без этого Украина не получит такое мирное соглашение, на которое надеется.
Об этом советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в интервью Новости.LIVE. "Относительно мирного соглашения, вряд ли, к сожалению, в таком виде, как нам бы хотелось, оно будет, если не будет давления на Россию. То есть, давление должно быть в любом случае - санкции, милитарка", - убежден Подоляк.
В то же время, он считает, что на сегодня субъектность Украины намного выше, чем год назад.
"Мы находимся в определенной психологической яме - это очевидно. Четыре года войны. Но, в принципе, сегодня субъектность несомненно у Украины. И чтобы там пропагандистское не звучало об Украине - это означает, что с большой оценкой того, кто мы, к нам сегодня относятся. Мы даже сами это еще сегодня не осознаем. И Россия подсознательно понимает, что она зашла не туда, и выйти отсюда с победой, как она думает, не получится. Ситуативно они могут заморозить войну на определенных условиях, но они уже проиграли, тотально проиграли", - подчеркнул Подоляк.
Визит Зеленского в США
Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 декабря, президент Владимир Зеленский посетит США, где в штате Флорида должен провести встречу с президентом Дональдом Трампом.
Зеленский уже предупредил, что в том случае, когда некоторые договоренности будут вызывать недовольство, он открыт к диалогу с обществом.
В то же время, Украина стремится получить от США юридически обязывающие гарантии безопасности в ходе заключения мирного соглашения с РФ.