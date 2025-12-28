Без давления на Россию мирное соглашение не будет таким, как хотела бы Украина, - Подоляк

В то же время, Россия может заморозить войну, но ситуативно она проиграла.

Давление на Россию должно продолжаться, поскольку без этого Украина не получит такое мирное соглашение, на которое надеется.

Об этом советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в интервью Новости.LIVE. "Относительно мирного соглашения, вряд ли, к сожалению, в таком виде, как нам бы хотелось, оно будет, если не будет давления на Россию. То есть, давление должно быть в любом случае - санкции, милитарка", - убежден Подоляк.

В то же время, он считает, что на сегодня субъектность Украины намного выше, чем год назад.

"Мы находимся в определенной психологической яме - это очевидно. Четыре года войны. Но, в принципе, сегодня субъектность несомненно у Украины. И чтобы там пропагандистское не звучало об Украине - это означает, что с большой оценкой того, кто мы, к нам сегодня относятся. Мы даже сами это еще сегодня не осознаем. И Россия подсознательно понимает, что она зашла не туда, и выйти отсюда с победой, как она думает, не получится. Ситуативно они могут заморозить войну на определенных условиях, но они уже проиграли, тотально проиграли", - подчеркнул Подоляк.

Визит Зеленского в США

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 декабря, президент Владимир Зеленский посетит США, где в штате Флорида должен провести встречу с президентом Дональдом Трампом.

Зеленский уже предупредил, что в том случае, когда некоторые договоренности будут вызывать недовольство, он открыт к диалогу с обществом.

В то же время, Украина стремится получить от США юридически обязывающие гарантии безопасности в ходе заключения мирного соглашения с РФ.

