ВСУ освободили большую часть Купянска, - анализ ISW

Россия удваивает свои усилия по сокрытию провалов в Купянске, чтобы не ослабить свою позицию в продолжающихся мирных переговорах с США.

Украинские войска продвинулись в Харьковской области и освободили большую часть Купянска. Об этом пишут аналитики Института изучения войны, ссылаясь на геолокационные данные.

Так, геолокационные кадры, опубликованные во второй половине декабря, показывают, что украинские войска недавно продвинулись по шоссе П-07 Купянск-Шевченково и шоссе П-79 Купянск-Чугуев в центральной части Купянска.

"ISW проанализировал множество геолокационных видеозаписей, сделанных в последние недели, которые указывают на продвижение украинских войск вблизи и в пределах Купянска, что соответствует заявлениям украинских чиновников об успехах Украины в этом районе", - отмечают аналитики.

ВСУ также продолжают зачистку северных районов города. Так, на сегодняшний день Украина контролирует большую часть железнодорожного узла, который влияет на логистику всего восточного фронта.

При этом в ISW добавляют, что российские военные блогеры теперь признают успехи Украины и агрессивно обвиняют Минобороны РФ в лжи о продвижении российских войск.

Как считают аналитики, сейчас Россия удваивает свои усилия по сокрытию провалов в Купянске, чтобы не ослабить свою позицию в продолжающихся мирных переговорах с США.

При этом успехи Украины на поле боя серьезно подрывают наративы Кремля, направленные на то, чтобы представить российскую военную победу как неизбежную, а украинскую оборону – как находящуюся на грани краха, подчеркивают в ISW.

Ситуация в Купянске

Ранее соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорелый рассказал, что в районе Купянска в Харьковской области оккупанты обманули сами себя, поскольку поверили в собственные "успехи", которых на самом деле нет. Аналитик отметил, что ключевой фактор успеха на Купянском направлении - это операционная тишина.

Также военные рассказали, что логистика тем россиянам, которые все еще находятся в городе, перекрыта полностью, у них наблюдается дефицит всего возможного снабжения.

