'Буду дримкиллером': Дикий объяснил, почему заморозка войны для Украины смертельна

Дикий считает, что Украина уже "упустила" два шанса на победу.

Несмотря на то, что все украинцы - и военные на фронте, и гражданские в тылу - верят, что война закончится в ближайшее время, однако заморозка конфликта была бы смертельно опасным вариантом для Украины. Об этом в интервью "Новинарне" заявил ветеран АТО, военный обозреватель Евгений Дикий.

Он отметил, что хотя военнослужащие понимают, что на это надеяться не стоит, но надежда все же есть - "человек в посадке по крайней мере имеет право на это, ну просто как элементарное желание дожить".

Он напомнил о своем опыте, отметив, что после подписания первых Минских договоренностей в 2014 году, он сам, будучи военнослужащим, чувствовал огромное облегчение.

"Это понимание, что если ты выживешь, тебе тебе туда не возвращаться, да, это было огромное облегчение и мне за это не стыдно. Поэтому любой человек, который там где-то в окопе мечтает о даже просто заморозке, на любых условиях, он имеет право об этом мечтать", - подчеркнул он.

При этом Дикий отметил, что ему сейчас придется побыть "дримкиллером" - убить мечту о заморозке войны:

"Я не разделяю мечту о заморозке, потому что я считаю, что на самом деле она для нас смертельна. Это была бы пауза. Это была бы очень короткая пауза, но после этого результат был бы страшнее намного. Вот после этого они бы вернулись, но мы уже не имели бы шанса ни одного. Сейчас мы его имеем".

При этом аналитик считает, что Украина "профукала" минимум два шанса на именно победное окончание этой войны. Но сейчас Владимир Путин своими действиями дает нам третий.

"Я считаю, что итогом последних этих всех событий, этого всего переговорного трека, всего ужасного трэша, перехода Трампа на сторону России и всего, что после этого начало происходить... у нас появляется гораздо менее определенный, чем предыдущие два раза, которые мы профукали, но у нас появляется третий шанс именно на победное окончание войны", - подчеркнул он.

Прогнозы относительно войны в Украине

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что в феврале может появиться окно для достижения мирного соглашения. По его мнению, это наиболее благоприятный период как для России, так и для Украины, чтобы чего-то достичь.

В то же время аналитик Евгений Дикий дает два прогноза относительно окончания войны. Пессимистический сценарий, на его взгляд, это замораживание конфликта. По его мнению, этот сценарий может реализоваться через год-полтора от текущего момента. Второй сценарий, который сам Дикий считает "реалистичным" - это реализация двух условий - остановка фронта и уничтожение нефтяной отрасли РФ - после которых вместо переговоров о заморозке начинается развал российской армии.

