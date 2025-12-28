Оккупанты продвинулись в Гуляйполе, Покровске и Мирнограде, - DeepState

Аналитики зафиксировали новые продвижения российских оккупационных войск.

Наиболее сложная ситуация сохраняется на Покровском направлении и в Запорожской области. Российские оккупанты продолжают наступление сразу в нескольких областях. DeepState сообщает об изменении линии фронта на нескольких участках по состоянию на 28 декабря 2025 года.

В частности, враг продвинулся в Покровске, Мирнограде и Гуляйполе, а также около Зеленого, Родинского, Червоного Лимана и Новоэкономичного.

Другие новости о ситуации на фронте

Ранее УНИАН сообщал, почему россияне охотно идут на фронт несмотря на огромные потери. Буданов предлагает посмотреть на то, как войну подают российские телеканалы и интернет-СМИ.

"Вы не увидите там ни одного калеки, не увидите людей, которые говорят: "Как нам трудно". Нет этого", - рассказал руководитель ГУР.

Кроме того, мы также рассказывали о том, что после потери Северска снимают командиров двух бригад. Ключевой причиной кадровых решений стали ложные доклады командования обеих бригад.

