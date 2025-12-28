В Купянске окружены десятки россиян: Трегубов рассказал, что с ними происходит

Также военный рассказал о ситуации в Волчанске.

Оккупанты в городе Купянск на Харьковщине остаются в окружении и украинские военные их постепенно ликвидируют. Об этом начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил в эфире марафона "Единые новости".

Ситуация на Купянщине

"Россияне остаются окруженными в самом городе без перспектив деблокады. Даже усилия россиян направлены не столько на сам Купянск, сколько на левый берег реки Оскол, потому что там они пытаются хоть что-то сделать. Но в самом городе россияне остаются окруженными, и зачищаются, постепенно уничтожаются", - подчеркнул Трегубов.

При этом, по его словам, вчера было очень забавно наблюдать за заявлениями минобороны РФ, в которых продолжалась симуляция относительно якобы контроля Купянска.

Видео дня

"По факту, там остается несколько десятков россиян, и продолжается зачистка", - сказал Трегубов.

Он добавил, что на левом берегу Оскола у врага более удачная ситуация с логистикой, в отличие от самого города.

Трегубов отметил, что на этом направлении Силы обороны нуждаются в большем количестве личного состава, артиллерийских снарядов, ракет и беспилотников. "Но это стандартная ситуация", - сказал военный.

Ситуация на Волчанском направлении

"Вокруг Волчанска очень сильная истощенность и, с одной стороны, у россиян, и даже, с другой стороны, у рельефа местности, потому что очень долго идут бои, очень много разрушений, очень много оптоволокна просто всюду - сама местность выглядит как местность, где действительно воюют долго", - отметил Тренубов.

Ситуация на Сумщине

Относительно села Грабовское, Трегубов сообщил, что там находится более сотни оккупантов. Россияне не пытаются обрезать украинскую логистику в том районе и не пытаются наладить собственную, потому что там расстояние от госграницы около километра.

"Это противодавление в одной конкретной точке на линии соприкосновения. Здесь не надо обрезать нашу логистику, потому что они не пытаются делать каких-то движений по охвату. Они просто продавливают. Так же у них нет проблем с собственной логистикой, потому что это буквально в пешей дистанции от границы. Поэтому мы не говорим, что там какие-то фланговые маневры или попытки обойти какой-то населенный пункт, обрезать где-то или окружить украинцев, потому что там просто не те масштабы", - пояснил он ситуацию.

Ситуация в районе Купянска

Как сообщал УНИАН, еще в ноябре россияне заявляли о якобы захвате Купянска. Впрочем, эти заявления не соответствовали действительности.

Ожидается, что в обозримой перспективе Купянск будет полностью зачищен от оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: