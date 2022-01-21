Правоохранителям пришлось проверять 36 учебных заведений.

В Ровно в полицию поступило сообщение о заминировании всех 36 школ города.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенского городского совета.

После проверки каждого учебного заведения, о минировании которого сообщили правоохранителям, специалисты не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

Читайте такжеВ волне "минирований" в городах Украины СБУ заподозрила Россию: гибридная агрессия"Администрации учебных заведений, в которых не обнаружили взрывоопасных предметов, информируют учителей, родителей и учащихся о возобновлении учебы 21 января в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе по Украине прокатилась волна сообщений о массовых ложных минированиях. Так, в Черкассах и Николаеве местная власть вынуждена принять решение о переводе учеников некоторых школ на дистанционное обучение из-за постоянных угроз "минирования" учебных заведений.

В Киеве "заминировали"почти 40 школ и два суда, а в Харькове письма с угрозой взрыва получили семь школ - их "минер" потребовал переводить 7 млн гривен на два телефонных номера.

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