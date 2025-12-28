Встречу Зеленского и Трампа перенесли: в Белом доме сообщили детали

Трамп встретится с Зеленским раньше, чем планировалось.

Встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа во Флориде перенесли - она должна состояться на несколько часов раньше, чем планировалось. Об этом свидетельствует пресс-пул Белого дома.

Так, ранее было заявлено, что встреча двух лидеров должна была состояться в 22:00 по киевскому времени. Однако согласно обновленному расписанию, ее перенесли на 2 часа раньше - на 20:00.

Согласно новому расписанию, Трамп примет участие в двусторонней встрече с Зеленским в 13:00 по местному времени (20:00 по Киеву) в городе Палм-Бич, штат Флорида.

О причинах такого изменения расписания в Белом доме не сообщают.

Встреча Зеленского и Трампа - последние новости

Президент Зеленский уже прибыл в США для встречи с Трампом. Ранее он говорил, что собирается обсудить с лидером США гарантии безопасности, их сроки, а также экономическую помощь для восстановления нашей страны.

Перед вылетом в США президент Украины сделал остановку в Канаде, где встретился с премьером Марком Карни. Также они провели разговор с лидерами Европы. В частности, к ней присоединились президент Франции Эммануэль Макрон, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

