От каких вещей лучше избавиться до Нового года: эксперт сказала, что нужно выбросить

Эксперт по организации домашнего пространства посоветовала, от чего действительно нужно избавиться до наступления Нового года.

Время перед Новым годом самое оптимальное для уборки шкафов, ящиков, полок и многого другого, и для этого есть веские основания.

Эксперт по домашнему пространству Розенталь рекомендует проводить уборку три раза в год, с учетом сезонных изменений (апрель для весенней уборки, август для начала учебного года и декабрь для подготовки к праздникам), декабрьскую уборку нельзя пропускать, пишет Southernliving.

"Уборка перед Новым годом - это важный инструмент для борьбы с беспорядком, потому что она позволяет оценить то, что у вас уже есть, и освободить место для всего нового, что может появиться", - объяснила эксперт.

Избавление от ненужных вещей до праздников может создать более спокойную атмосферу в доме.

Как понять, от каких вещей нужно избавиться

Розенталь всегда начинает с того, что спрашивает клиентов, используют ли они эту вещь активно."Если ответ положительный, подумайте, использовали ли вы ее в течение последних шести месяцев. Если нет, и она не имеет сентиментальной ценности, возможно, пришло время с ней расстаться - либо пожертвовать, выбросить, либо сдать на комиссию", - сказала она.

5 вещей, от которых следует избавиться до Нового года

Украшения

Розенталь отметила, что нет необходимости хранить большие коробки с праздничными украшениями, если вы их давно не использовали, поскольку есть большая вероятность, что они будут оставаться неиспользованными и в будущем. Вместо этого избавьтесь от этих вещей, чтобы освободить место для праздничных украшений, которые вам понравятся и которыми вы будете пользоваться.

Игрушки, из которых дети выросли

Займитесь этим, пока детей нет дома, чтобы вам не пришлось сражаться за каждый потерянный LEGO. Этот процесс освободит место для новых игрушек, которые будут более подходящими по возрасту, а также избавит от беспорядка из игрушек с недостающими деталями и тех, которыми дети больше не играются.

Принадлежности для выпечки

Избавление от принадлежностей для выпечки, которые остаются нетронутыми большую часть, если не весь год, освободит ценное место на кухне. "Это новое пространство позволит лучше организовать и обеспечить доступ к предметам, которые используются чаще, например, к вашим повседневным кухонным принадлежностям", - объяснила Розенталь.

Зимние аксессуары и одежда

Зимняя одежда может занимать много ценного места в шкафу. Чтобы освободить место для новых вещей, Розенталь рекомендует пересмотреть одежду, которую вы не носили или которая вам не нравилась прошлой зимой, и избавиться от нее.

Разные вещи в ключевых зонах

Розенталь отметила, что генеральная уборка к Новому году может быть утомительна, поэтому рекомендовала упростить этот процесс, сосредоточившись на помещениях с наибольшей захламленностью. Хорошими местами для этого могут стать кухня и гостиная. "Такой целенаправленный подход может привести к более эффективным результатам", - отметила она.

