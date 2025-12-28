98% людей не могут найти слово 'салат' за 12 секунд: очень сложная головоломка

Готовы показать, на что способны?

Головоломки на поиск слов пользуются популярностью как среди взрослых, так и среди детей. Они тренируют наблюдательность, навыки концентрации и распознавания закономерностей.

Такие задачки решать не только весело и интересно, но и очень полезно. Кроме вышеупомянутых преимуществ, подобные головоломки учат внимательности к деталям и тренируют умение управлять собственным временем. УНИАН подготовил для вас кое-что интересное.

Ниже вы увидите изображение с набором букв, расположенных в произвольном порядке. В этом задании вам нужно найти одно слово – "салат" – всего за 12 секунд.

Сделать это можно, соединив буквы в осмысленную комбинацию по горизонтали или по вертикали, но не по диагонали. Готовы проверить свои способности?

Время пошло. Для удобства советуем установить таймер. Внимательно рассмотрите изображение, чтобы не упустить спрятанное слово.

Что ж, время на поиски слова "салат" исчерпано. Удалось ли вам его заметить в этом беспорядке? Если вы смогли это сделать, вы действительно очень внимательный к мелочам человек. Многие позавидуют остроте вашего зрения и умению быстро обрабатывать информацию.

Если же времени вам было мало, вернитесь к изображению и поищите еще. У вас все получится.

Ответ на головоломку:

