Обстоятельства происшествия устанавливаются полицией.

ВКиевской области микроавтобус попал в пропасть на дороге, в результате чего двое пассажиров погибли, еще семеро травмированы. Как сообщили в ГСЧС Киевской области, трагедия произошла сегодня утром на территории Иванковской громады вблизи с. Олива.

Прибыв к месту происшествия, спасатели в становили, что на трассе Иванков-Радомышль, микроавтобус вез людей на работу в с. Песковка, и провалился в пропасть. В салоне находилось 9 пассажиров.

"По результатам проведенных аварийно-спасательных работ, было обнаружено двух погибших и семь человек в тяжелом состоянии. Бригадами "скорой" пострадавших направили в Бородянскую и Иванковскую больницы", - сообщили спасатели.

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Отмечается, что обстоятельства данного происшествия устанавливаются полицией.

Новости о ДТП

5 апреля стало известно, что в Италии в ДТП разбилась 21-летняя модель из Одессы Анна Краевская.

Авария произошла в провинции Пемонт. За рулем автомобиля "Ферари" рядом с девушкой был 40-летний косовский диджей Хисни Кестай. Он не справился с управлением и влетел в ограждение. Краевская в последнее время жила в Швейцарии.

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