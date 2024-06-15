Столичная система ливневой канализации не слишком хорошо справилась с большим объемом дождевой воды.

Как и предупреждали синоптики, Киев днем накрыло мощным ливнем. На многих улицах образовались стремительные реки дождевой воды.

Как видно на опубликованных в сети видео, из-за большого объема осадков, система уличной канализации не везде справилась с отводом воды. Местами образовались не только "реки", но и небольшие фонтаны из-за перепадов высот в ливневой канализации. В частности такое чудо урбанистики наблюдалось на улице Антоновича.

А на улице Олимпийской мощным потоком воды существенно повредило и местами сорвало асфальт.

Погода в Украине

Как писал УНИАН, сегодня в Украине будет много дождей. В субботу осадки ожидаются практически повсеместно, кроме западной части страны. Кое-где дожди будут сильными и в сопровождении гроз.

Температура воздуха на западе ожидается около +21°...+22°, а на Закарпатье воздух прогреется до +24°. Ожидается сухая погода с небольшой облачностью.

На севере Украины температура днем ожидается около +22°.

На Харьковщине термометры покажут +23°, а в Донецкой и Луганской областях - до +29°...+31°.

В центральной части Украины будет +21°...+22°, а в Днепропетровской воздух прогреется до +24°...+26°.

На юге Украины температура повысится до +25°...+27°, на побережье будет свежее, +21°...+23°.

Вас также могут заинтересовать новости: