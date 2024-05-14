По словам очевидцев, вероятно произошел прорыв трубы с нечистотами.

В Киеве прорвало трубопровод почти в центре города. Жители столицы сообщают о проблемах в работе метрополитена из-за этой аварии.

Как сообщают киевские Телеграм-каналы, прорыв трубопровода произошел на улице вблизи торгового центра Ocean Plaza. В результате аварии вся улица стоит в воде. По словам очевидцев, вероятно произошел прорыв трубы с нечистотами.

Также очевидцы сообщают, что из-за прорыва трубопровода станцию метро Лыбедская закрыли. В то же время официально об этом не объявляли.

Также очевидцы сообщают о пробках на Лыбедской из-за прорыва трубы. Улицу активно заполняет вода. В Киевпастрансе заявили, что движение автобусов №2М, 20, 27, 38Д, 52, 60 и троллейбусов №1, 12, 42, 43К, 42Д №1, 12, 42, 43К, 42Д задерживается по причине провала проезжей части на станции метро "Лыбедская".

Обновлено в 13:23. Полиция Киева заявила, что из-за прорыва водопровода на улице Антоновича, движение транспорта временно перекрыто. На месте уже работают все соответствующие службы.

Обновлено в 13:33. КГГА сообщает, что "Киевтеплоэнерго" локализовало место повреждения на улице Антоновича. Повреждение сети диаметром 800 мм произошло в процессе гидравлических испытаний. Теплоэнергетики приступили к этой работе, чтобы выявить "тонкие" места на трубопроводах и своевременно провести ремонт для усиленной работы зимой.

Специалисты осуществляют отключение участка и дополнительно обследуют локацию для проведения ремонтных работ. Движение транспорта перекрыто. В то же время, информацию о закрытии "Лебедской" в КГГА опровергли.

Метро Киева - последние новости

Как сообщал УНИАН, из-за необходимости срочного ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" с 9 декабря 2023 года было приостановлено. Такое решение было принято Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА. КП "Киевский метрополитен" проинформировал тогда, что станции метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

В конце апреля этого года стало известно, что восстановительные работы перегонного тоннеля "Демеевская" - "Лыбедская" столичного метрополитена продолжаются. Восстановить движение поездов по "синей" линии метро планируют до конца лета 2024 года.

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