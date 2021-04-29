На место прибыли спасатели и правоохранители.

В Голосеевском районе столицы сегодня утром вспыхнул микроавтобус.

Видео инцидента опубликовали на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"Утро не с кофе... На Заболотного во время движения начал пылать бусик. На месте уже работают спасатели ГСЧС и полиция. Надеемся, что никто не травмируется", - говорится в сообщении.

В Киеве горит микроавтобус: видео

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Автор: Юрий Годован