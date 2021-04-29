Пожар на дороге в Киеве / скриншот
В Голосеевском районе столицы сегодня утром вспыхнул микроавтобус.
Видео инцидента опубликовали на странице "Киев оперативный" в Facebook.
"Утро не с кофе... На Заболотного во время движения начал пылать бусик. На месте уже работают спасатели ГСЧС и полиция. Надеемся, что никто не травмируется", - говорится в сообщении.
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