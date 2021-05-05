В результате аварии пострадал один человек - его доставили в больницу.

В столице сегодня ночью произошло масштабное ДТП с участием автомобиля такси.

Как пишет "Киев Оперативный", на Брест-Литовском шоссе таксист Uber на Hyundai пошел на разворот, не предоставив преимущество в движении автомобилю Honda, который от удара с таксистом отлетел в Lada.

"С места аварии была госпитализирована женщина, которая находилась на заднем сиденье Lada. В момент аварии у Honda находилось двое 8-летних девушек, которые, к счастью, не получили травм", - говорится в сообщении.

В результате аварии на проблемном участке образовалась огромная пробка.

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Автор: Юрий Годован