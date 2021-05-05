Место аварии на Брест-Литовском шоссе / фото: Киев Оперативный Facebook
В столице сегодня ночью произошло масштабное ДТП с участием автомобиля такси.
Как пишет "Киев Оперативный", на Брест-Литовском шоссе таксист Uber на Hyundai пошел на разворот, не предоставив преимущество в движении автомобилю Honda, который от удара с таксистом отлетел в Lada.
Киев Оперативный Facebook
"С места аварии была госпитализирована женщина, которая находилась на заднем сиденье Lada. В момент аварии у Honda находилось двое 8-летних девушек, которые, к счастью, не получили травм", - говорится в сообщении.
В результате аварии на проблемном участке образовалась огромная пробка.
Киев Оперативный Facebook
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