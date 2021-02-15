Подозреваемый, среди прочего, совершал насильственные действия к пленным военнослужащих Вооруженных сил Украины. Ему объявили о подозрении.

Правоохранители уведомили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создании террористической организации бывшего заместителя министра информации так называемой «ДНР».

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, бывший заместитель министра информации так называемой «ДНР» уведомлен о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также создании террористической организации (ч.3 ст.110 и ч.1 ст.258- 3 Уголовного кодекса Украины).

Читайте такжеВ Киевской области разоблачили отделение международной террористической организации "Исламское государство" (фото, видео)

По данным следствия, в 2014 году гражданин Украины вступил в террористическую организацию «ДНР» и участвовал в её деятельности. В частности, он совершал насильственные действия в отношении пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины. В июне 2015 года подозреваемый был назначен на должность так называемого «заместителя министра информации «ДНР», он отвечал за формирование информационной политики и пропаганды этой террористической организации. Также мужчина принимал участие в публичных мероприятиях, в которых призывал к участию в незаконных выборах на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и к присоединению так называемых «ДНР» и «ЛНР» к Российской Федерации.

На сегодня следственному судье подано ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Другие новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева