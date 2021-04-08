В Киеве на Печерске задержали мужчину, который угрожал взорвать здание жилищно-эксплуатационного участка.
Читайте такжеВ Киеве чиновнику подбросили "коктейли Молотова" из-за зачистки незаконных МАФовОб этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
«Мужчина находился в нетрезвом состоянии и не смог объяснить свои действия. Известно, что он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В 2017 году 54-летний фигурант угрожал взорвать больницу на улице Подвысоцкого», – говорится в сообщении.
Специалисты взрывотехнической службы осмотрели опасный предмет и установили, что это учебный корпус гранаты Ф-1. Его изъяли и направили на экспертизу.
В результате инцидента никто не пострадал. Действия правонарушителя квалифицированы как хулиганство. Теперь ему грозит до семи лет заключения.
На время следствия суд отпустил мужчину под личное обязательство с применением электронного средства контроля.
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