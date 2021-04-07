Рядом с троллейбусом нашли брусчатку.

В Деснянском районе Киева неизвестные разбили камнями лобовое стекло троллейбуса.

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Фото с места событий опубликовано в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua. Инцидент произошел на проспекте Маяковского.

"Пр. Маяковского, 38/10. Разбитое стекло в троллейбусе, рядом три камня от брусчатки, на месте полиция и люди. Скорее всего, наш народ обиделся что их не хотят возить", - говорится в публикации.

Локдаун в Киеве

С 5 апреля в Киеве ввели жесткие карантинные ограничения - общественный транспорт принимает только пассажиров со спецпропусками.

Ограничения спровоцировали в столице транспортный коллапс. Цены на такси взлетели, а на дорогах возникли крупные пробки.

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Автор: Дмитрий Захаров