Сегодня в Киеве на основных артериях города наблюдаются пробки. "Тянучки" образовались на всех мостах.

Пробки в Киеве во вторник утром, 6 апреля, сковали основные магистрали города.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

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Ситуация на мостах

На всех транспортных мостах через Днепр есть трудности с трафиком. Сложнее всего ситуация на Северном мосту. Здесь "тянучка" наблюдается по всему пр. Романа Шухевича до выезда с моста.

Аналогичная ситуация наблюдается на мосту Метро, мосту Патона и Южном мосту: пробки образовались на всех въездах и выездах с мостов. А ДТП на Южном мосту и мосту Патона лишь усугубили ситуацию.

Ситуация на Правом берегу

Транспортный коллапс наблюдается на въездах в Киеве со стороны Житомирской трассы и Софиевской Борщаговки.

"Красными" от пробок стали пересечение пр. Степана Бандеры и ул. Скляренко, пр. Леся Курбаса, ул. Вадима Гетьмана, Набережное шоссе, ул. Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальская.

На пр. Победы пробка начинается задолго до подъезда к с.м. "Житомирская" и тянется до с.м. "Берестейская", далее трафик немного слабеет, но тянучка наблюдается до самого центра.

Аналогичная ситуация на пр. Лобановского и Голосеевском проспекте.

Пробки на Левом берегу

Практически парализовано движение на пр. романа Шухевича в сторону Северного моста. Сложная ситуация с трафиком на ул. Бальзака и бул. Перова в обе стороны.

"Красными" от пробок стали ул. Миропольская, ул. Братиславская, ул. Жмаченко, пр. Соборности, Дарницкое шоссе. Стоит и Броварской проспект от с.м. "Лесная" до самого моста Метро.

Проспект Бажана остановился в сторону Южного моста. Здесь пробка начинается от с.м. "Харьковская".

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Автор: Екатерина Лиманская