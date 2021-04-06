Пробки в Киеве во вторник утром, 6 апреля, сковали основные магистрали города.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
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Ситуация на мостах
На всех транспортных мостах через Днепр есть трудности с трафиком. Сложнее всего ситуация на Северном мосту. Здесь "тянучка" наблюдается по всему пр. Романа Шухевича до выезда с моста.
Аналогичная ситуация наблюдается на мосту Метро, мосту Патона и Южном мосту: пробки образовались на всех въездах и выездах с мостов. А ДТП на Южном мосту и мосту Патона лишь усугубили ситуацию.
Ситуация на Правом берегу
Транспортный коллапс наблюдается на въездах в Киеве со стороны Житомирской трассы и Софиевской Борщаговки.
"Красными" от пробок стали пересечение пр. Степана Бандеры и ул. Скляренко, пр. Леся Курбаса, ул. Вадима Гетьмана, Набережное шоссе, ул. Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальская.
На пр. Победы пробка начинается задолго до подъезда к с.м. "Житомирская" и тянется до с.м. "Берестейская", далее трафик немного слабеет, но тянучка наблюдается до самого центра.
Аналогичная ситуация на пр. Лобановского и Голосеевском проспекте.
Пробки на Левом берегу
Практически парализовано движение на пр. романа Шухевича в сторону Северного моста. Сложная ситуация с трафиком на ул. Бальзака и бул. Перова в обе стороны.
"Красными" от пробок стали ул. Миропольская, ул. Братиславская, ул. Жмаченко, пр. Соборности, Дарницкое шоссе. Стоит и Броварской проспект от с.м. "Лесная" до самого моста Метро.
Проспект Бажана остановился в сторону Южного моста. Здесь пробка начинается от с.м. "Харьковская".
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