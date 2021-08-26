Участники событий знакомы около двух лет.

Глава ОСМД одного из столичных жилых домов набросился на 14-летнего парня, который ночью перебирался через забор домой.

Как свидетельствуют отснятые камерой видеонаблюдения кадры, инцидент произошел в ночь на 19 августа.

Двое подростков как раз перебирались через забор, когда к ним выбежал мужчина и толкнул одного из парней в сторону решетки. 14-летнему киевлянину удалось встать, но он взялся за голову.

Разъяренного нападавшего, который продолжал бросаться на парня, угомонили несколько мужчин.

Ролик в соцсети опубликовала мать потерпевшего. По словам женщины, председатель ОСМД едва не убил ее сына.

"Его счастье, что осталось в запасе 3 см, которые спасли жизнь. Спасибо всем неравнодушным соседям, людям, врачам "скорой помощи", полиции и прибывшему наряду", – написала киевлянка.

Как оказалось, парень перелезал через забор, потому что забыл магнит к калитке.

В то же время автор публикации отметила, что территория не частная – рядом размещены многоквартирные дома, у всех – один двор. Участники событий знакомы около двух лет.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Иван Бойко