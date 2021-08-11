В ситуации будут разбираться правоохранители.

Появилось полное видео инцидента в центре столицы, где ранее сегодня владелец оружейных магазинов с охраной напал на инспектора по парковке.

Запись с нагрудной камеры инспектора опубликовал мэр Киева Виталий Кличко. Он также прокомментировал инцидент в своем Телеграм-канале.

"Конфликт произошел после того, как инспектор по парковке обнаружил, что антипарковочные столбики с обеих сторон пешеходной зоны возле магазина оборудованы замками и вынимаются из асфальта. Он вызвал специалистов ШЭУ, которые начали замену поврежденных столбиков. В это время из "Ибиса" выбежал владелец сети и набросился на инспектора. И применил газовый баллончик. К нему присоединились охранники магазина", - пишет Кличко.

Инспектор, по его словам, в ответ был вынужден использовать газовый баллончик, который входит в комплект его снаряжения.

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Кличко подчеркнул, что городская власть уже не впервые получает жалобы на руководство сети магазинов оружия и нарушение ими правил парковки.

"Именно поэтому, в частности, на тротуарах на бульваре Леси Украинки дежурят инспекторы по парковке", - добавил он.

Мэр выразил надежду на оперативное расследование полицией указанного инцидента.

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Автор: Юрий Годован