Всего в горах заблудились четверо человек.

Накануне Рождества 6 мужчин пытались незаконно пересечь границу Украины с Румынией. Двух граждан Украины задержали и передали украиснкой стороне румынские пограничники, однако четверо остальных уклонистов заблудились в горах.

Как сообщает издание Agerpres, 26 декабря румынским спасателям удалось найти двух заблудившихся украинцев живыми. При этом они выяснили, что в горах находятся еще двое мужчин.

По информации горных спасателей, один из мужчин, которых предстояло найти, упал с обрыва. Он получил многочисленные переломы и черепно-мозговую травму с кровотечением. Последняя телефонная связь с ним осуществлялась утром понедельника, 26 декабря.

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Во вторник, 27 декабря 2022 года, директор государственной горно-спасательной службы румынского уезда Марамуреш Дан Бенга заявил, что один из двух украинцев, с которыми не удалось связаться, был найден мертвым местным жителем.

Выезд из призывников Украины во время войны

Из-за действия в Украине военного положения, которое стало следствием вторжения России в Украину, а также действующей всеобщей мобилизации, выезд мужчин призывного возраста за границу временно запрещен. Несмотря на это, уклонисты продолжают искать способ выехать из страны.

26 декабря стало известно, что Служба безопасности Украины ликвидировала еще один канал незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста, к которой причастен депутат Черниговского городского совета. В результате следственно-оперативных действий в Черниговской области разоблачили троих организаторов нелегального трафика.

Ранее в Украине обезвредили преступную группировку, которая организовывала выезд в Россию "уклонистов" от службы в армии. Злоумышленники предлагали потенциальным призывникам тайно выехать на Южный Кавказ или в страны Евросоюза через территорию РФ.

Кроме того, в Киеве был задержан руководитель благотворительной организации, который вместе с сообщником занимался незаконной переправкой мужчин призывного возраста через госграницу с помощью системы "Шлях" .

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