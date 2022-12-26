К поискам, которые продолжаются со вчерашнего дня, привлечена вертолетная авиация по обе стороны границы.

На Закарпатье пограничники Украины и Румынии разыскивают четырех мужчин, которые потерялись в горах.

Как сообщает Госпогранслужба, 25 декабря в районе горы Поп Иван Мармарошский румынские пограничники задержали двух украинцев, которые незаконно пересекли украинско-румынскую границу.

"Они сообщили, что вместе с ними были еще четверо мужчин, которые исчезли с их поля зрения. Пограничники немедленно организовали совместные с румынскими коллегами поисковые мероприятия, которые продолжаются и до сих пор. На сегодня к поискам привлечена вертолетная авиация по обе стороны границы", - рассказали в ГПСУ.

Видео дня

Отмечается, что поиски осложняет высокий снежный покров и плохая видимость, что препятствует использованию автомобильной техники.

Запрет выезда за границу для мужчин

После начала полномасштабного вторжения России 24 февраля в Украине введено военное положение. Он предполагает, в частности, и запрет выезжать за границу мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет, за исключением определенных категорий. Всего с 24 февраля ГНСУ задержала почти 4 тыс. мужчин при попытке незаконно пересечь государственную границу.

Недавно на берегу реки Тиса на украинско-румынской границе в Закарпатской области нашли тело мужчины. Это уже 12-й подобный случай с начала войны на этом речном участке, где пограничники фиксируют больше всего попыток незаконного пересечения границы.