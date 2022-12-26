Организаторы нелегального трафика оформляли уклонистов в ряды одной из благотворительных организаций, которую возглавляет депутат Черниговского горсовета.

Служба безопасности Украины ликвидировала еще один канал незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста, к которой причастен депутат Черниговского городского совета.

В результате следственно-оперативных действий в Черниговской области разоблачили троих организаторов нелегального трафика, говорится в заявлении СБУ. Ими оказались местные коммерсанты, которые предлагали потенциальным призывникам выехать в Евросоюз под видом волонтеров.

Стоимость такой "услуги" составляла от 5 тыс. долл. Сумма зависела от срочности выезда и финансовых возможностей клиентов.

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"Чтобы реализовать схему, дельцы оформляли уклонистов в ряды одной из местных благотворительных организаций, которую возглавляет депутат Черниговского городского совета. Затем информацию о фиктивных "волонтерах" подавали в Министерство развития громад и территорий для внесения соответствующих данных в электронную систему "Шлях". Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить побег за границу до десяти уклонистов", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время обысков по местам проживания и работы фигурантов правоохранители обнаружили десятки тысяч долларов, полученных преступным путем; компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности; а также печати общественной организации, которую использовали для подделки документов. Также у злоумышленников изъяты два автомата Калашникова и патроны разного калибра.

Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Военное положение в Украине: запрет мужчинам выезжать за границу

Как сообщал УНИАН, из-за полномасштабной войны России против Украины в нашем государстве действует военное положение и всеобщая мобилизация. В связи с этим, согласно законодательству, мужчинам призывного возраста (18-60 лет) запрещено выезжать за границу, за исключением ряда категорий. Студентов-мужчин, обучающихся за рубежом, также не выпускают из Украины.

В Государственной пограничной службе сообщили, что не будут выпускать студентов мужского пола, пока Кабмин не внесет изменения в свое постановление о правилах пересечения границы. Но пока правительство разрешило лишь военнообязанным морякам пересекать границу, но только после согласования территориальных центров комплектования.

Впрочем, "уклонисты" все равно пытаются пересечь границу либо в обход пунтков пропуска, либо притворяясь на границе женщинами, прячась в транспортных средствах, изображая из себя лиц с ограниченными возможностями и так далее. Также есть попытки банально подкупить пограничников.

Так, на юге страны за период военного положения пограничники задержали более 4,5 тыс. уклонистов. Несколько сотен из них имели при себе поддельные, чужие или недействительные документы. Также зафиксировано 52 тщетные попытки подкупа пограничников за сумму почти 1 млн грн.

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