Стоимость услуги составляла 5 тысяч долларов с человека.

В Киеве задержан руководитель благотворительной организации, который вместе с сообщником занимался незаконной переправкой мужчин призывного возраста через госграницу с помощью системы "Шлях" .

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, глава благотворительного фонда вместе с сообщником предлагали мужчинам призывного возраста за 5 тыс. долл. с человека выехать за границу в качестве волонтеров, путем включения их в систему "Шлях".

Так, злоумышленники получили от двух "клиентов", которых собирались переправить через госграницу, 5 тыс. долл. Еще 5 тыс. долларов участники схемы получили от доверенного лица после прохождения мужчинами в зону таможенного контроля.

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Сразу после получения денежных средств злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас обоим лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины и избраны меры пресечения. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Незаконное пересечение мужчинами границы: что известно

Ранее правоохранители разоблачили "благотворителей" из Луцка, которые предлагали мужчинам призывного возраста выехать за границу под видом водителей, которые занимаются перевозкой гуманитарной помощи или грузов для нужд ВСУ, путем включения их в систему "Шлях". Стоимость такой "услуги" для лиц, которые планировали временно выехать за границу, составляла 3 тыс. долларов США, а для тех, кто желал уехать без возврата в Украину – 4 тыс. долларов США.

По информации Государственной пограничной службы Украины, в среднем ежедневно военнослужащие задерживают 30-40 нарушителей, которые пытаются пересечь границу по поддельным документам или через "зеленые участки".