Работник колонии с первых дней оккупации Херсона работал на захватчиков.

Правоохранители задержали работника херсонской колонии, который перед освобождением города выпустил заключенных.

Как сообщает Государственное бюро расследований, речь идет о начальнике одного из отделов "Северной исправительной колонии №90".

"Работник колонии с первых дней оккупации Херсона работал на захватчиков на должности в оккупационной структуре, которая отвечала за следственные изоляторы и места исполнения наказаний", - говорится в сообщении.

В частности, "начальник" отдела охраны следственного изолятора организовывал вывоз осужденных на работы по благоустройству, а несколько дней даже руководил этим СИЗО.

"В день освобождения Херсона от оккупантов работник колонии сделал вид, что не видит побега заключенных и не совершил никакого действия, чтобы предотвратить это. Но сам сбежать не успел и был задержан работниками ГБР во взаимодействии с СБУ", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что задержанному сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискации имущества.

Побег заключенных из Херсонской колонии

30 октября Генштаб ВСУ сообщил, что во время проведения мероприятий так называемой "эвакуации" из исправительной колонии №90 Херсона оккупанты вывезли заключенных. Территорию указанного исправительного учреждения противник использовал для размещения личного состава и военной техники.