На территории Новой Каховки российские спецслужбы активно прослушивают телефонные разговоры гражданского населения.

Российские войска продолжили проводить мероприятия по укреплению обороны Херсона, что расходится с заявлениями рашистских пропагандистов о якобы намерениях при необходимости покинуть город.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

По имеющейся информации, во время проведения мероприятий так называемой "эвакуации" из исправительной колонии №90 города Херсон оккупанты вывезли заключенных.

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Территорию указанного исправительного учреждения противник использует для размещения личного состава и военной техники.

В населенных пунктах вблизи города Херсон враг осуществляет мероприятия по подготовке к обороне. Отмечено прибытие из города Грозный в населенный пункт Каланчак около сотни "росгвардейцев".

На территории Новой Каховки российские спецслужбы активно прослушивают телефонные разговоры гражданского населения.

Ситуация в Херсонской области

Как констатировала накануне британская разведка, из-за наплыва в русских войсках неподготовленных бойцов ВС РФ почти по всему фронту перешли в оборону.

На юге россияне ждут контрнаступления ВСУ. В течение последних нескольких недель оккупанты "эвакуируют" из области материальные ценности и депортируют местное население.

По мнению командования, эти факты, а также угрозы россиян взорвать Каховскую дамбу, свидетельствуют о предстоящей попытке РФ превратить оставленные населенные пункты в "выжженную землю".

Президент Владимир Зеленский призвал не верить пропагандистам РФ о якобы намерениях покинуть город в случае наступления ВСУ. Таким образом, враг пытается создать информационный фон, чтобы запутать Украину относительно настоящих планов.

Известно, что оккупанты готовятся к уличным боям.

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