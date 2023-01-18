После освобождения города коллабарант из "МВД РФ" пытался бежать на временно оккупированный берег Днепра.

В Херсоне правоохранители задержали бывшего сотрудника расформированной Государственной автомобильной инспекции, который добровольно сотрудничал с российскими оккупантами.

"СБУ разоблачила вражеского приспешника в результате стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне. Злоумышленником оказался бывший чиновник расформированной Государственной автомобильной инспекции, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков", - говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, после захвата города он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и получил "должность" в местной оккупационной полиции. Таким образом, он вошел в состав созданного агрессором "главного управления министерства внутренних дел в Херсонской области".

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В оккупационному органе его назначили "инспектором батальона патрульно-постовой службы".

"После этого он "нес службу" с огнестрельным оружием и соответствующим удостоверением российского образца. На этой "должности" он вместе с оккупантами осуществлял рейды по территории города для выявления участников движения сопротивления", - сообщили в СБУ.

Во время таких облав оккупанты незаконно задерживали граждан, грабили их дома и отвозили потерпевших к местной застенки.

После освобождения Херсона коллаборант пытался бежать на левый берег реки Днепр, чтобы избежать правосудия.

Отмечается, что сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника и задержали его перед побегом на временно оккупированную часть региона.

На основании собранных доказательств следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Коллаборанту грозит наказание до 15 лет заключения.

Предатели и коллаборанты в Херсоне: подробности

Оперативники Службы безопасности Украины задержали предателей, которые "сливали" конспиративные базы Сил специальных операций ВСУ во время оккупации Херсона.

Действующему сотруднику ФСБ РФ сообщено о подозрении за организацию работы оккупационной власти на Херсонщине.