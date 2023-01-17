ФСБшник также занимался созданием российского агентурного аппарата, отметили в украинской спецслужбе.

Действующему сотруднику ФСБ РФ сообщено о подозрении за организацию работы оккупационной власти в Херсонской области.

Как сообщает Служба безопасности Украины, речь идет о кадровом сотруднике 3 отдела 9 управления Департамента оперативной информации 5 службы ФСБ Сергее Синицыне с позывным "Сабир".

"В марте прошлого года он прибыл во временно захваченный Херсон для формирования карательных органов местной оккупационной администрации. Находясь в составе так называемой "временной оперативной группы №8", чиновник принимал непосредственное участие в создании подконтрольного Москве "главного управления МВД Херсонской области". Именно это псевдообразование выполняет задачу Кремля по проведению массовых репрессий против жителей захваченных районов юга Украины", - говорится в сообщении.

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Установлено, что Синицын лично согласовал назначение руководителей и оперативного состава оккупационного органа, а затем координировал их карательные рейды против граждан.

Зафиксированы факты похищения и пытки людей.

Кроме того, по данным следствия, злоумышленник занимался созданием российского агентурного аппарата для проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе, для чего пытался вербовать бывших правоохранителей и местных чиновников.

По указанию "Сабира" они должны были выявлять и "сливать" агрессору места нахождения участников движения сопротивления.

Также российская агентура "выходила" через собственные связи на жителей подконтрольной украинским властям территории для сбора информации о подразделениях Сил обороны.

"По оперативным данным, во время освобождения Херсона представитель ФСБ вместе с другими российскими захватчиками сбежал на левый берег Днепра. На основании собранных доказательств следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения виновного к ответственности", - добавили в СБУ.

Ситуация в Херсонской области - сейчас это стоит знать

Россияне захватили часть левобережья и правобережья региона в начале полномасштабного вторжения. В частности, под оккупацией оказался Херсон. Украинские воины дают противнику достойный отпор.

В начале ноября враги решили отступить с правобережья на левобережье, а 11 числа в Херсон зашли защитники Украины.

Враг продолжил обстреливать освобожденную часть Херсонской области. В Херсоне с 20 ноября из-за вражеских обстрелов погибли 65 человек.

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