Из-за вражеского удара, в частности, повреждено админздание предприятия.

Российская армия во вторник, 17 января, обстреляла предприятие критической инфраструктуры в Херсоне.

Обошлось без пострадавших или жертв, об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. "Российская армия обстреляла предприятие критической инфраструктуры в Херсоне. Сегодня около 11:00 российские войска совершили обстрел управления коммунального предприятия", - отметил он.

По словам Янушевича, вражеские снаряды повредили здание, машинный и актовый залы, кислородную станцию.

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"Это уже второй удар по предприятию - во время первого, который состоялся 15 января, обломки снарядов повредили только территорию, но не задели здания", - добавил он.

Ситуация в Херсоне - сейчас это стоит знать

Украинские воины зашли в Херсон 11 ноября. Россияне много раз били по освобожденному городу.

Начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая сообщила, что с 20 ноября в Херсоне зафиксировали 1223 "прилетов", погибли 65 человек, среди них есть ребенок.

Чиновница добавила, что из-за вражеских обстрелов разрушены 38 объектов критической инфраструктуры, 901 жилой дом и 48 образовательных учреждений.

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