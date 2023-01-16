За измену враг взял в плен несколько украинских военнослужащих с их семьями.

Оперативники Службы безопасности Украины задержали предателей, которые "сливали" конспиративные базы Сил Специальных Операций ВСУ во время оккупации Херсона.

"Контрразведка разоблачила еще двух агентов ФСБ в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Отмечается, что одним из них оказался местный житель, которого военнослужащие Сил специальных операций ВСУ привлекали к выполнению оперативно-боевых заданий на южном фронте. Во время захвата Херсона он перешел на сторону российских оккупантов и предложил им свою помощь. В частности, в ночь с 26 на 27 июня прошлого года он "слил" двум представителям ФСБ с позывными "Марс" и "Зеленый" адрес конспиративной квартиры украинских Сил спецопераций в Херсоне.

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"Также злоумышленник раскрыл врагу места пребывания оперативной группы спецназовцев ВСУ на территории города. Полученную информацию агрессор использовал для захвата в плен несколько украинских военнослужащих с их семьями. Кроме того, предатель пытался склонять местных жителей к негласному сотрудничеству с ФСБ во временно оккупированных районах южного региона", - рассказали в СБУ.

По данным пресс-службы, другим фигурантом является контрактник одной из бригад ВСУ, который был знакомым вышеупомянутого вражеского приспешника. В июне прошлого года он попал в плен, где всячески пытался доказать свою лояльность российским оккупантам.

Для этого он передал ФСБ адрес проживания родного брата командира своей боевой группы, которого затем захватчики схватили в плен. Также предатель предоставлял врагу информацию о местах дислокации и боевых задачах своего подразделения.

Сообщается, что впоследствии этого контрактника вернули украинской стороне.

После освобождения Херсона оба предателя пытались "залечь на дно", чтобы избежать правосудия. Впрочем контрразведчики СБУ разоблачили их преступную деятельность и задержали в результате спецоперации в Херсоне и Одессе.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание предателей и коллаборантов в Украине: подробности

Контрразведка СБУ в ходе многоэтапной спецоперации в Киевской области разоблачила еще одного агента ФСБ РФ. Пособником оккупантов оказался житель Белой Церкви, которого в декабре 2022 года завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы.

На Днепропетровщине разоблачили информатора оккупантов. Мужчина "сливал" россиянам точные координаты местонахождения радиолокационных станций и блокпостов Сил теробороны в области.

В начале января в Львове задержали российского агента, который собирал данные для последующих ракетных атак.