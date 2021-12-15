Трагедия произошла на глазах семилетнего сына погибшего.

В городе Селидово Донецкой области в результате падения из окна пятого этажа жилого дома погиб депутат городского совета.

По информации Отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, сообщение о несчастном случае поступило в полицию в 11:40 от местного жителя.

Предварительно установлено, что 35-летний мужчина пришел домой и выпрыгнул из окна пятого этажа.

Читайте также"Выбросил маску и поплыл": в Египте внезапно скончался отец экс-депутата Рады"Трагедия произошла на глазах семилетнего сына погибшего, который в этот момент находился дома один. Сейчас с ребенком работают ювенальные полицейские и психологи", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство полиции Селидово. Полицейские собирают вещественные доказательства, опрашивают возможных очевидцев происшествия.

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство) с пометкой "самоубийство". Полиция проверяет все версии произошедшего.

Ранее стало известно, что в Днепре задержали 45-летнего подозреваемого в подготовке к убийству депутата областного совета. Суд избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей.

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Автор: Светлана Макринская