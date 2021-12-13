Нападение на депутата готовилось из-за долговых обязательств, отметили в полиции.

В Днепре задержали 45-летнего подозреваемого в подготовке к убийству депутата областного совета.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, 8 декабря в Днепре перед офисом депутата областного совета взорвался автомобиль.

"В салоне авто был автомат Калашникова с прикрепленным самодельным устройством для его дистанционного приведения в действие. Это позволило подозреваемому, находясь на расстоянии, провести не менее трех выстрелов в здание. После этого авто взорвалось от заранее установленной им легковоспламеняющейся горючей жидкости для уничтожения следов преступления", – говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника и в автомобиле обнаружен пистолет и патроны, которые он носил и хранил без предусмотренного законом разрешения.

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По информации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, нападение готовилось на местного жителя, у которого с 45-летним подозреваемым возникли долговые обязательства.

В частности, последний установил в багажном отделении автомобиля Opel автомат Калашникова и приспособил его для осуществления дистанционных выстрелов.

"Это был сложный механизм, который состоял из устройства для пристрелки огнестрельного оружия, на котором был закреплен автомат Калашникова и механизм самоуничтожения. С помощью лазерной указки была установлена цель для выстрелов. В день преступления подозреваемый совершил телефонный звонок на электронное устройство, которое привело в действие указанный механизм", – рассказали в полиции.

10 декабря полицейские провели обыск по месту жительства фигуранта. У мужчины обнаружили пистолет, почти 100 патронов калибра 5,45 мм, мобильные телефоны, радиосредства связи, самодельные устройства с проводами и другие вещественные доказательства.

Напомним, 22 сентября в районе села Лесники Киевской области неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль, в котором находился друг и первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир. В результате обстрела ранения получил водитель машины.

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Автор: Светлана Макринская