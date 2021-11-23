Нарушителя удалось остановить лишь применив оружие - полицейские выстрелили в колесо его авто.

Во Львовской области правоохранители пытались задержать водителя, нарушившего правила дорожного движения. Однако мужчина не остановился по требованию полицейских и протаранил три патрульных машины.

Об этом сообщает ТСН.

Во время погони нарушитель резко тормозил и сдавал назад. Таким образом он протаранил три служебных автомобиля и травмировал четырех полицейских.

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Позже выяснилось, что беглец - 35-летний депутат Мостисского горсовета. Мужчина отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Впрочем, ему грозит до 5 лет лишения свободы за то, что причинил вред правоохранителям.

Как сообщал УНИАН, ранее в Николаевской области охотники преследовали и обстреляли машину мужчины, решив, что он браконьер.

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Автор: Марта Гичко