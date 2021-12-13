По предварительной информации, пострадал 4-летний ребенок, перенесший онкологию.

В Одессе двое мужчин распылили в ресторане слезоточивый газ. Один из них назвался депутатом, а другой - бывшим военным. Их задержали посетители.

Об этом пишет местный Telegram-канал со ссылкой на очевидца. По предварительной информации, пострадал ребенок.

"В ресторане "Арт Шат" двое мужчин распылили в помещении слезоточивый газ, пострадал ребенок 4 лет, переболевший онкологией недавно. В попытке скрыться были задержаны посетителями. Полиции он аргументировал свои действия тем, что в ресторане гуляло большое количество людей без масок и вакцинации, а он таким способом хотел разогнать людей ради безопасности. Он представился депутатом, а его друг бывшим военным", - говорится в посте.

Ранее УНИАН писал, как в Николаеве водитель фуры напал с баллончиком на маршрутчика и был избит пассажирами.

В Ривне пьяный пациент напал на врача и брызнул слезоточивым газом ему в лицо.

А в супермаркете Днепра мужчина выстрелил из револьвера в покупателя за то, что тот отказывался надеть маску.

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Автор: Катерина Комолова