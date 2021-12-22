Мужчина даже создал свое собственное "правительство".

Мужчина в Днепре избрал себя "президентом Украины" и создал свое "правительство". Его подозревают в подрыве государственной безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным правоохранителей, мужчина отрицал легитимность нынешней украинской власти и призывал фактически к насильственному ее свержению.

Он собирал единомышленников в ряды "всеукраинского национального конгресса" и пытался сформировать теневое правительство. При этом на первом же собрании "конгресса" его избрали "президентом Украины". Кроме того, были назначены - "председатель Верховной рады", "премьер-министр", "руководители" силовых ведомств, а нынешние госорганы они признали "террористическими структурами". Также он пытался заручиться поддержкой ветеранов АТО и украинских военных.

Мужчина уже задержан. В ходе обыска у него изъяли:

печати и бланки фейковых псевдообразований;

компьютерную технику и мобильные телефоны;

"фейковые" распоряжения и "дипломатические паспорта".

Задержанному сообщили подозрение по статье 109 "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками домой к известному антивакцинатору Остапу Стахиву из Львова. Его подозревают в попытке свергнуть конституционный строй страны. Через несколько дней Стахива арестовали на два месяца с правом внесения почти 1 млн грн залога.

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