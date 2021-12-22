Задержанным 19, 26 и 27 лет. Среди них есть девушка.

В Днепре двух бездомных мужчин, тела которых со следами насильственной смерти нашли накануне возле школы №131, убила ради развлечения группа из трех молодых людей.

Подозреваемых в убийстве задержали, сообщает "Днепр Оперативный" со ссылкой на собственные источники. В частности, фигурантами преступления оказались люди в возрасте 19, 26 и 27 лет, одной из них была девушка.

Оказалось, что во время посиделок с выпивкой молодые люди заметили мужчин, которые жили в этом районе. Неожиданно один из компании бросился на бездомных и стал наносить удары острым предметом, после чего схватил фрагмент бетонной плиты и скинул на головы пострадавшим.

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Вся компания была задержана. Следствие продолжается. Молодым людям грозит пожизненное тюремное заключение.

Как сообщал УНИАН, в Днепре в переулке Крушельницкой обнаружили мертвыми двух мужчин. На телах мужчин обнаружили следы побоев и ножевых ранений, а лицо одного из них было обезображено.

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