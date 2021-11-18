Он может выйти под залог в почти миллион гривен.

Галицкий районный суд Львова арестовал известного "антивакцинатора" Остапа Стахива, которого обвиняют в попытке свержения конституционного строя в Украине.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Судья удовлетворил ходатайство прокурора и постановил взять Стахива под стражу сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 998 800 гривен.

Читайте также"Антивакцинатору" Стахиву избирают меру пресечения: под судом - два митинга и колонны полицииПодозреваемый своей вины в суде не признал. Заявил лишь, что "помогал людям защищать свои права".

Меру пресечения Стахиву суд должен был избрать еще 17 ноября, однако он не явился на заседание. В подозреваемого в суд доставили силой – в ночь на 18 ноября под конвоем его привезли из Свалявской городской больницы (Закарпатская область), где он пытался избежать суда, ссылаясь на плохое самочувствие.

Дело Стахива: что известно

16 ноября Служба безопасности Украины сообщила о блокировании деятельности антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине.

По предварительной информации, их действия координировали российские кураторы.

Лидеру так называемых антивакцинаторов и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщено о подозрении по статье 109 Уголовного кодекса Украины.

В спецслужбе заявили, что в их распоряжении имеются неопровержимые доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в отдельных регионах.

Автор: Мирослава Бзикадзе