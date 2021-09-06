По предварительным данным, мужчина был выпивший.

Автомобиль "ВАЗ" протаранил бетонный навес колодца в Черновицкой области. 25-летний водитель после аварии по собственной неосторожности упал в колодец.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 сентября в Днестровском районе.

По данным полиции, водитель "ВАЗ" хотел повернуть на право, но не справился с управлением и протаранил бетонный навес колодца. После ДТП он вышел из авто и по собственной неосторожности упал в колодец. Предварительно, водитель был не трезв.

Читайте такжеВ Одесской области из-за "ночных гонок" в ДТП пострадала несовершеннолетняяПравоохранители, которые прибыли на место аварии, услышали крики о помощи из колодца. Они не растерялись и с помощью троса вытащили мужчину. Полицейские оказали пострадавшему первую помощь и вызвали врачей, которые его госпитализировали. У мужчины диагностировали травмы головы, многочисленные ушибы и переломы.

Кроме того, в ДТП пострадали еще четыре человека – пассажирки авто. У них серьезных травм не выявили и отпустили домой после осмотра врачами.

Сведения внесли Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины

Как ранее сообщал УНИАН, на Хортице пьяный мужчина, 1972 года рождения, на авто "Honda Accord" 29 августа превысил скорость и сбил супругов, которые шли вместе с 5-летней дочкой. Пострадавшие получили многочисленные травмы и были госпитализированы.

Девочка скончалась в Запорожской областной клинической детской больнице.

Автор: Анастасия Горбачева